Захарова напомнила Хейли о неуплаченных в ООН взносах на 2,3 млн долларов

БАРНАУЛ, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что после заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о низком уровне поддержки американской стороны в организации можно сделать вывод, что американцы практически покупают международную солидарность.

"Объем неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год. — Прим. ред.), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2,3 миллиона долларов. Задолженность США перед ЮНЕСКО (составляет более 540 миллионов долларов. — Прим. ред.), а госдолг Соединенных Штатов составляет 21 триллион долларов, а именно 106 процентов ВВП США <…> Процент голосования плавно снижается до уровня американских взносов", — заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

Постпред США ранее возмутилась, что в прошлом году только в 31 проценте случаев другие страны, входящие в ООН, голосовали вместе с Соединенными Штатами, в то время как Америка оплачивает "больше, чем последующие три страны-донора, вместе взятые", — 22 процента бюджета ООН.