Нетаньяху назвал "величайшую угрозу миру"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что воодушевлен готовностью США возглавить и поддержать широкую кампанию против ядерных амбиций и региональной экспансии Ирана, которую он назвал "величайшей угрозой миру".

Нетаньяху встретился в воскресенье в Тель-Авиве с новым госсекретарем США Майком Помпео, который заявил о наличии у американской администрации "всеобъемлющей иранской стратегии", которая учитывает не только атомный проект Тегерана, но и "неядерные" угрозы с его стороны, включая военное присутствие в Сирии.

"Иран должен быть остановлен, необходимо остановить его стремление к атомной бомбе, необходимо остановить его агрессию. Мы настроены сделать это вместе. Я в очередной раз очень воодушевлен твердой поддержкой, которую США оказывают Израилю и этой общей кампании, которая предполагает участие многих других стран", — сказал Нетаньяху, выступая с заявлением после переговоров.

"На мой взгляд, величайшую угрозу миру, нашим двум и всем остальным странам представляет синтез воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно — попытка Ирана обрести атомное оружие", — добавил он.

Трамп грозит ужесточить или, если это не удастся, аннулировать атомную сделку, которую в 2015 году заключили с Ираном шесть великих держав, в том числе США при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Помпео в Тель-Авиве сообщил, что в рамках "всеобъемлющей стратегии" американская администрация вместе со своими союзниками собирается также заняться "неядерными" угрозами со стороны Ирана — его ракетными программами, поддержкой движения "Хезболлах" в Ливане и повстанцев-хуситов в Йемене, размещением тысяч боевиков-шиитов в Сирии.