Митинг оппозиции в Ереване завершился концертом

ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Митинг оппозиции в Ереване завершился в воскресенье концертом, передает корреспондент РИА Новости.
В этой связи он призвал своих сторонников не проводить 30 апреля акции гражданского неповиновения, а собраться на вечерний митинг, на котором он представит результаты переговоров с политическими силами.
После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.