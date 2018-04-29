Митинг оппозиции в Ереване завершился концертом

ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Митинг оппозиции в Ереване завершился в воскресенье концертом, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе митинга лидер протестов Никол Пашинян заявил, что готов взять на себя обязательства премьер-министра страны, добавив, в понедельник обсудит вопрос избрания главы правительства с представителями парламентских фракций.

В этой связи он призвал своих сторонников не проводить 30 апреля акции гражданского неповиновения, а собраться на вечерний митинг, на котором он представит результаты переговоров с политическими силами.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — 9, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — 7.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.