В Индии прокомментировали прошедшую встречу глав Южной Кореи и КНДР

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апр — РИА Новости. Индия надеется, что состоявшийся в приграничном пункте Пханмунджом саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына поможет снизить напряженность на Корейском полуострове и в долгосрочной перспективе установить прочный мир, заявили журналистам в индийском МИД.

"Индия приветствует межкорейский саммит, который прошел в Пханмунджоме 27 апреля 2018 года. Мы надеемся, что такое взаимодействие поможет снизить напряженность, а также добиться прочного мира и примирения на Корейском полуострове", — сообщили в дипведомстве.

В МИД подчеркнули, что Индия "поддерживает любые усилия, направленные на возвращение мира и стабильности на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии".

"Вместе с тем, мы надеемся, что все усилия, нацеленные на разрешение проблемы Корейского полуострова, будут учитывать обеспокоенность расширением ракетно-ядерной программы КНДР", — указали в ведомстве.

В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.