Посольство назвало публикацию Sunday Times о "российских ботах" абсурдной

ЛОНДОН, 29 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Публикация в британской газете Sunday Times о влиянии "российских ботов" на выборы в Британии в 2017 году несерьезна и абсурдна, заявило посольство России в Соединенном Королевстве.

В воскресенье Sunday Times опубликовала подборку материалов, в которых рассказывалось о якобы оказанном влиянии "российских ботов" на досрочные парламентские выборы 2017 года.

"Обратили внимание на эти материалы, опубликованные накануне выборов в местные органы власти, назначенные на 3 мая. Информационный вброс вполне ожидаем. Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях. Это происходит не в первый раз… Что же касается публикации, то с точки зрения логики она попросту несерьезна. Абсурдно предполагать, что несколько тысяч "ботов" (из 17 миллионов существующих в стране пользователей) непонятного происхождения и никем не читаемых как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев", — говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства.

Дипломаты при этом обращают внимание на то, что ранее британские СМИ приписывали России поддержку Brexit и выступающих за него политиков. Посольство назвало такие обвинения во вмешательстве мифом.

"При этом обращает на себя внимание также упорное нежелание Лондона обсуждать с Москвой вопросы кибербезопасности по официальным каналам, как это было предложено министру иностранных дел Борису Джонсону на встрече с Сергеем Лавровым в декабре 2017 года. И это понятно. Если за стол переговоров сядут специалисты, то и разговор у них будет серьезным и предметным, а к такой беседе Великобритания очевидно не готова", — говорится в комментарии.

Посольство подчеркивает, что действующее правительство консерваторов, возглавляемое Терезой Мэй, активно использует прессу для дискредитации РФ, пытаясь получить поддержку населения перед выборами в местные органы власти.

"Российская тематика используется правящей британской элитой исключительно во внутриполитических целях. Демонизация России укладывается в общую антироссийскую линию правительства консерваторов, которая была зафиксирована в концепции национальной безопасности, а затем подтверждена в "банкетной речи" Мэй и многочисленных выступлениях Джонсона в парламенте. Следует отметить, что не все в Великобритании разделяют такой подход, именно поэтому нынешнее правительство активно использует прессу для дискредитации России, пытаясь получить поддержку населения", — отмечает посольство.