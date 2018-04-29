В понедельник в Армении не будет никаких акций, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников сделать перерыв и не проводить в понедельник акции гражданского неповиновения.

"Завтра у меня очень важная работа в Нацсобрании (парламент — ред.), я должен встретиться с представителями всех парламентских фракций, чтобы вечером сообщить вам, что избрание вашего кандидата 1 мая премьер-министром гарантировано. Поэтому я прошу сделать в понедельник перерыв и не проводить акции неповиновения", — сказал Пашинян.

Он призвал также прекратить названивать депутатам от правящей Республиканской партии Армении или писать им письма с требованиями. "Завтра я, как кандидат в премьеры, встречусь с ними, чтобы обсудить и реализовать нашу повестку", — сказал политик.

Он добавил, что в понедельник в 17.00 (16.00 мск) начнется шествие от площади Нжде к площади Республики. "Я расскажу вам о результатах наших переговоров, и мы вместе решим наши дальнейшие действия", — отметил Пашинян.

При этом он уточнил, что в день выборов 1 мая с 07.00 демонстранты должны собраться на площади Республики.

Пашинян также заявил, что готов взять на себя обязанности премьера Армении.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — 9, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — 7.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.