В МИД Украины призвали усилить давление на Россию

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МИД Украины призвал западных партнеров усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Донбассе.

"России нужна дестабилизация в Украине… Призываем партнеров усилить давление на Россию", — написала в своем твиттере официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

По ее словам, за последние сутки в зоне конфликта 61 раз открывался огонь и использовались минометы.

Ранее в ЛНР сообщили о том, что ВСУ доставили в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона солдат. По мнению официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко, подобные действия украинских властей говорят о намерении решить конфликт исключительно силовым путем. Всего, по его словам, за сутки на подконтрольную силовикам территорию прибыло девять БМП и две реактивные системы залпового огня "Град". Сообщения о том, что ВСУ усиливает группировку в Донбассе, поступают с середины апреля.