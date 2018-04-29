Захарова назвала ситуацию в Йемене крупнейшей гуманитарной катастрофой

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ситуация в Йемене является крупнейшей на сегодня гуманитарной катастрофой, заявила глава МИД РФ Мария Захарова.

"Йемен – 20 миллионов человек не на грани гуманитарной катастрофы, а далеко за гранью. Они в центре колоссальной, крупнейшей на сегодняшний день гуманитарной катастрофы. 20 миллионов человек!", — заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

Она отметила, что этим цифрам уже два месяца, они могли даже вырасти за это время.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.