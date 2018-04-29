У России есть, о чем рассказать по "делу Скрипалей", заявила Захарова

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. У России есть, о чем рассказать по "делу Скрипалей", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безусловно, Следственный комитет РФ, российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать", — заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.