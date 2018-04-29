Захарова рассказала, зачем было нужно "дело Скрипалей"

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Дело Скрипалей" было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии, теперь оно отошло на второй план, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы говорили, как только начиналось "дело Скрипалей"… что все увязано с Сирией. Удар-то по Сирии нанесен. "Отлично". Уже на данном этапе эта тема себя, видимо, (оправдала)… сыграла ставка, на которую рассчитывали. Видимо, она себя оправдала", — заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

Она отметила, что с тех пор интерес британской прессы к "делу Скрипалей" практически сошел на нет.

Никаких доказательств применения химического оружия в Сирии у Великобритании не было, зато "у них была на руках информация относительно того, что даже на Великобританию напала Россия с использованием химического оружия", отметила Захарова.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.