В центре Еревана начался многотысячный митинг оппозиционеров

ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Многотысячный митинг оппозиционеров во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном начался в воскресенье вечером на площади Республики в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее колонна протестующих начала шествие на площади Франции. Затем демонстранты прошлись по центральным улицам армянской столицы. Завершилось шествие на площади Республики, где начался митинг.

На митинге присутствуют люди всех возрастов, также много семей с маленькими детьми. Многие из участников держат национальные флаги Армении.

По периметру площади Республики находится небольшое количество полицейских, они стоят в стороне и наблюдают за митингом.

Выступление лидера оппозиции Пашиняна участники акции встретили бурными аплодисментами и приветственными криками.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.