Россия не будет проводить обыски в американских дипучреждениях

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские власти не будут по примеру американцев приходить к посольству или консульствам США с обысками, заверила представитель МИД России Мария Захарова.

"Кадры (обысков дипсобственности в США — ред.), которые облетели мир — это, конечно, сенсация. Я такого не видела ни разу, чтобы… как сказали наши коллеги в госдепартаменте, законные действия совершались каким-то адским способом. Когда три женщины окружили калитку, одна влезла на забор и закрыла все это некой синей простыней, за которой спрятался мужчина и что-то там совершал", — рассказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Официальный представитель ведомства также отметила, что российские власти не намерены совершать "некие действия" с американской дипсобственностью в России.

"Если вы намекаете, что российские дипломаты или любые другие представители госаппарата придут к американскому посольству или консульству с синей тряпкой и за ней будут совершать некие действия с американской собственностью или даже с арендуемыми помещениями — то нет, это не к нам", — сказала Захарова.

Она также добавила, что российские власти продолжают подготовительную работу к судебным разбирательствам в американских судах по делу об отъеме дипсобственности России в США.

Дипломатический конфликт



В августе прошлого года американские власти объявили о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке. В Госдепартаменте заявили, что подобное решение стало ответом на предложение российской стороны о сокращении численности сотрудников американского представительства в России.

В марте этого года Вашингтон потребовал, чтобы 60 российских дипломатов покинули США. Американские власти также объявили о прекращении работы генерального консульства в Сиэтле и предписали закрыть резиденцию руководителя учреждения до 25 апреля.

Как рассказали представители американской власти, подобная акция была связана с тем, что Россия якобы причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Закрытие генконсульства при этом оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

Российские власти приняли ответные меры и выслали из страны аналогичное число американских дипломатов. МИД также отозвал разрешение на работу американского консульства в Санкт-Петербурге.