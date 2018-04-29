Пашинян обсудит с политсилами сроки проведения внеочередных выборов

ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что желает провести внеочередные парламентские выборы в течение двух месяцев, однако в результате консультаций с другими политическими силами эти сроки могут быть отодвинуты.
Он отметил, что до выборов будут внесены поправки в избирательный кодекс.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — семь.