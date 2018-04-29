Пашинян обсудит с политсилами сроки проведения внеочередных выборов

ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что желает провести внеочередные парламентские выборы в течение двух месяцев, однако в результате консультаций с другими политическими силами эти сроки могут быть отодвинуты.

"Мы считаем, что выборы должны пройти в течение двух месяцев. Эти сроки могут быть немного отодвинуты по итогам политических консультаций. Разные представители политического спектра считают, что для обеспечение равных условий им нужно время, чтобы подготовиться к этому событию", — сказал Пашинян в воскресенье журналистам.

Он отметил, что до выборов будут внесены поправки в избирательный кодекс.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — семь.