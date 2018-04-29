В Финляндии после перестрелки задержали двух мужчин

ХЕЛЬСИНКИ, 29 апр — РИА Новости. Двое мужчин 1998 и 1992 года рождения задержаны полицией в Финляндии после перестрелки в субботу в местечке Лемпяяля, на западе страны, говорится в сообщении полиции в воскресенье.

"Полиция задержала вечером субботу и ночью (в воскресенье) двоих подозреваемых. Причиной ареста является подозрение в совершении преступления, связанного с применением огнестрельного оружия", — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в субботу после обеда в местечке Лемпяяля был убит мужчина 1992 года рождения, имеющий гражданство Финляндии и Великобритании, который, пытаясь скрыться от полиции, открыл стрельбу по представителям правопорядка.

Задержанные находились в одной машине с убитым, но успели скрыться до начала погони и перестрелки, уточняет полиция.

Задержанные допрошены, в машине, из которой велась стрельба по полицейским, обнаружено и другое самодельное оружие.

Дело расследует Центральная криминальная полиция страны и Генпрокуратура.