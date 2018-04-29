Полиция усилила охрану у офиса правящей Республиканской партии Армении

ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Полиция в воскресенье усилила охрану офиса правящей Республиканской партии Армении (РПА) в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков полицейских выставили оцепление на улице Мелика Адамяна, где расположен офис РПА. Они также используют металлические конструкции для перекрытия улицы.

Непосредственно возле офиса РПА стоят несколько полицейских машин. Автомобильное и пешеходное движение по улице не перекрыто, но полиция избирательно останавливает машины для проверки.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.