Израильские военные вернули Ливану похищенную накануне гражданку

БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Ливанская армия вернула похищенную в субботу израильскими пограничниками гражданку Ливана при посредничестве сил ООН, сообщается в заявлении командования армии Ливана.
"Армия получила гражданку Нухад Дали, которая была похищена военными враждебного Израиля 28.04.2018 за пределами ферм Шебаа (южный Ливан)",- написано в заявлении.
Согласно заявлению, девушка была доставлена в отделение ливанской разведки после тщательной координации действий армии Ливана и представителей временного контингента сил ООН в южном Ливане (UNIFIL).