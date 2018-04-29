Пашинян назвал приоритетом своей внешней политики ориентир на Россию

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян на встрече с делегацией Госдумы объявил, что приоритет его внешней политики — это ориентир на Россию, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Встреча прошла успешно <…> И мы услышали то, что он заявил о том, что Россия для него приоритет, евразийское экономическое сотрудничество, ОДКБ, охрана границы нашими пограничными службами, размещение 205-й бригады. В общем то, что касается внешней политики, — это ориентир на Россию. Это им было заявлено", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Ранее делегация российских депутатов и сенаторов, которая находится с визитом в Ереване, в субботу встретилась со всеми фракциями Национального собрания (парламента) Армении.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самые широкие полномочия предоставляются премьеру.