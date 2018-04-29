Американские СМИ рассказали об "устрашающей" российской подлодке

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американские СМИ снова обратили внимание на подводный флот России и новейшие разработки в этой области. Журнал Popular Mechanics опубликовал материал, в котором называет российский ВМФ "крепким орешком", отмечая, что у него есть 72 подлодки, в том числе атомные ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами и уникальные аппараты для специальных операций.
Издание также обращает внимание на "устрашающую" подлодку Б-90 "Саров", которая, по его мнению, является испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6".
Б-90 "Саров" — испытательная дизель-электрическая подводная лодка, единственный корабль проекта 20120. Создана на базе корпуса субмарины проекта "Сарган", заложенной в конце 1980-х. На воду ее спустили в декабре 2007 года.
"Статус-6" может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков", — говорится в статье.
"Оружие Судного дня"
На этой неделе комплекс "Статус-6" уже привлекал внимание зарубежной прессы. Об "оружии Судного дня", как комплекс называют на Западе, написало издание Business Insider.
Business Insider подчеркивает, что взрыв от торпеды комплекса "Статус-6" под водой сможет поднять вверх тонны облученной морской воды и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения. Если бы взрыв произошел у берегов таких городов как Лос-Анджелес или Сан-Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за морского ветра.
Часть стратегии сдерживания
Комментируя сообщения о новейших российских подводных беспилотниках, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что это оружие — часть российской стратегии ядерного сдерживания.
Западу это не нравится, и он пытается представить как "агрессивные действия", отметил эксперт.
"Но они умалчивают о том, что эти действия являются ответом на американские планы по развертыванию систем ПРО, систем превентивного удара. Россия предпринимает адекватные меры по самозащите, никому не угрожает, а дает понять, что в случае нападения как старые, так и новые средства ядерного сдерживания могут быть применены. Это в значительной степени остужает решимость наших внешних оппонентов. И комплекс "Статус-6", и новые ракеты, о которых говорил Путин, — все это ясные сигналы, которые показывают, что Россия не оставит без внимания попытки американцев добиться стратегического превосходства в ядерных вооружениях", — заключил Рожин.
Новейшее оружие
Так, глава государства представил ракетный комплекс "Сармат", крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Речь также шла и о подводных беспилотниках, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.
Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям относительно готовности Москвы нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО.
Новейшее оружие, по словам Путина, позволит надолго обеспечить безопасность страны.