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В мире

Американские СМИ рассказали об "устрашающей" российской подлодке

14:3329.04.2018
(обновлено: 14:43 29.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАтомный подводный крейсер стратегического назначения Святой Георгий Победоносец. Архивное фотоАтомный подводный крейсер стратегического назначения Святой Георгий Победоносец. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американские СМИ снова обратили внимание на подводный флот России и новейшие разработки в этой области. Журнал Popular Mechanics опубликовал материал, в котором называет российский ВМФ "крепким орешком", отмечая, что у него есть 72 подлодки, в том числе атомные ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами и уникальные аппараты для специальных операций.

Экипаж атомного подводного ракетоносеца Александр Невский (проект 955, Борей) на церемонии встречи в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Военный эксперт объяснил, почему в "дуэли" подлодок победит наша
В статье Popular Mechanics продемонстрировал "всю мощь российского подводного флота". Как пишет издание, в распоряжении России есть подводные лодки специального назначения, среди которых выделяются две огромных "плавучие базы" на базе корпусов "Дельта" III (в российской классификации — проект 667БДР "Кальмар") и IV (проект 667БДРМ "Дельфин"), предназначенные для транспортировки глубоководных минисубмарин.

Издание также обращает внимание на "устрашающую" подлодку Б-90 "Саров", которая, по его мнению, является испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6".

Б-90 "Саров" — испытательная дизель-электрическая подводная лодка, единственный корабль проекта 20120. Создана на базе корпуса субмарины проекта "Сарган", заложенной в конце 1980-х. На воду ее спустили в декабре 2007 года.

Султан высотой 520 м взрыва Hardtack Wahoo 9 кт на глубине 150 м
© Фото : public domain
Торпеда Судного дня: зачем России подводное ядерное оружие
Popular Mechanics еще в конце 2016 года писал об этой подлодке и об испытаниях "Статуса-6", называя их "очень плохой новостью". Теперь издание снова вернулось к этой теме. По его данным, суперторпеда, оснащенная гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой, предназначена для атаки прибрежных целей — портов и городов.

"Статус-6" может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков", — говорится в статье.

"Оружие Судного дня"

На этой неделе комплекс "Статус-6" уже привлекал внимание зарубежной прессы. Об "оружии Судного дня", как комплекс называют на Западе, написало издание Business Insider.

Стоп-кадр из видео Минобороны РФ об океанской многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами
© Минобороны РФ
Российский ОПК создает океанскую многоцелевую систему
По его данным, это оружие, приведенное в действие вблизи прибрежной линии, может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Высота волн при этом может достигать ста метров.

Business Insider подчеркивает, что взрыв от торпеды комплекса "Статус-6" под водой сможет поднять вверх тонны облученной морской воды и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения. Если бы взрыв произошел у берегов таких городов как Лос-Анджелес или Сан-Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за морского ветра.

Часть стратегии сдерживания

Комментируя сообщения о новейших российских подводных беспилотниках, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что это оружие — часть российской стратегии ядерного сдерживания.

Фрегат Адмирал Горшков во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Россия в своей военной доктрине придерживается оборонительной стратегии — мы готовы применить ядерное оружие в ответ на агрессию. Соответственно, Россия работает как над модернизацией ядерного потенциала, так и ведет работы по расширению своих возможностей в условиях существующей в мире политической нестабильности и угроз со стороны США и НАТО", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Западу это не нравится, и он пытается представить как "агрессивные действия", отметил эксперт.

"Но они умалчивают о том, что эти действия являются ответом на американские планы по развертыванию систем ПРО, систем превентивного удара. Россия предпринимает адекватные меры по самозащите, никому не угрожает, а дает понять, что в случае нападения как старые, так и новые средства ядерного сдерживания могут быть применены. Это в значительной степени остужает решимость наших внешних оппонентов. И комплекс "Статус-6", и новые ракеты, о которых говорил Путин, — все это ясные сигналы, которые показывают, что Россия не оставит без внимания попытки американцев добиться стратегического превосходства в ядерных вооружениях", — заключил Рожин.

Новейшее оружие

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах. Архивное фото
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
Первого марта президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию о новых видах вооружений, разработанных в России. Выступление сопровождалось кадрами новой техники и компьютерными моделями ее работы. 

Так, глава государства представил ракетный комплекс "Сармат", крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Речь также шла и о подводных беспилотниках, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.

Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям относительно готовности Москвы нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО.

Новейшее оружие, по словам Путина, позволит надолго обеспечить безопасность страны. 

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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r4fal
Все эти устрашающие рассказы, только подстёгивают американский ВПК! Ну, а нам патриотично)))
14:54
29.04.2018
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