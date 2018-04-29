Американские СМИ рассказали об "устрашающей" российской подлодке

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американские СМИ снова обратили внимание на подводный флот России и новейшие разработки в этой области. Журнал Popular Mechanics опубликовал материал, в котором называет российский ВМФ "крепким орешком", отмечая, что у него есть 72 подлодки, в том числе атомные ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами и уникальные аппараты для специальных операций.

В статье Popular Mechanics продемонстрировал "всю мощь российского подводного флота". Как пишет издание, в распоряжении России есть подводные лодки специального назначения, среди которых выделяются две огромных "плавучие базы" на базе корпусов "Дельта" III (в российской классификации — проект 667БДР "Кальмар") и IV (проект 667БДРМ "Дельфин"), предназначенные для транспортировки глубоководных минисубмарин.

Издание также обращает внимание на "устрашающую" подлодку Б-90 "Саров", которая, по его мнению, является испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6".

Б-90 "Саров" — испытательная дизель-электрическая подводная лодка, единственный корабль проекта 20120. Создана на базе корпуса субмарины проекта "Сарган", заложенной в конце 1980-х. На воду ее спустили в декабре 2007 года.

Popular Mechanics еще в конце 2016 года писал об этой подлодке и об испытаниях "Статуса-6", называя их "очень плохой новостью". Теперь издание снова вернулось к этой теме. По его данным, суперторпеда, оснащенная гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой, предназначена для атаки прибрежных целей — портов и городов.

"Статус-6" может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков", — говорится в статье.

"Оружие Судного дня"

На этой неделе комплекс "Статус-6" уже привлекал внимание зарубежной прессы. Об "оружии Судного дня", как комплекс называют на Западе, написало издание Business Insider.

По его данным, это оружие, приведенное в действие вблизи прибрежной линии, может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Высота волн при этом может достигать ста метров.

Business Insider подчеркивает, что взрыв от торпеды комплекса "Статус-6" под водой сможет поднять вверх тонны облученной морской воды и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения. Если бы взрыв произошел у берегов таких городов как Лос-Анджелес или Сан-Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за морского ветра.

Часть стратегии сдерживания

Комментируя сообщения о новейших российских подводных беспилотниках, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что это оружие — часть российской стратегии ядерного сдерживания.

"Россия в своей военной доктрине придерживается оборонительной стратегии — мы готовы применить ядерное оружие в ответ на агрессию. Соответственно, Россия работает как над модернизацией ядерного потенциала, так и ведет работы по расширению своих возможностей в условиях существующей в мире политической нестабильности и угроз со стороны США и НАТО", — сказал он в эфире радио Sputnik

Западу это не нравится, и он пытается представить как "агрессивные действия", отметил эксперт.

"Но они умалчивают о том, что эти действия являются ответом на американские планы по развертыванию систем ПРО, систем превентивного удара. Россия предпринимает адекватные меры по самозащите, никому не угрожает, а дает понять, что в случае нападения как старые, так и новые средства ядерного сдерживания могут быть применены. Это в значительной степени остужает решимость наших внешних оппонентов. И комплекс "Статус-6", и новые ракеты, о которых говорил Путин, — все это ясные сигналы, которые показывают, что Россия не оставит без внимания попытки американцев добиться стратегического превосходства в ядерных вооружениях", — заключил Рожин.

Новейшее оружие

Первого марта президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию о новых видах вооружений, разработанных в России. Выступление сопровождалось кадрами новой техники и компьютерными моделями ее работы.

Так, глава государства представил ракетный комплекс "Сармат", крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Речь также шла и о подводных беспилотниках, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.

Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям относительно готовности Москвы нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО.

Новейшее оружие, по словам Путина, позволит надолго обеспечить безопасность страны.