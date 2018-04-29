Порошенко написал о победе украинского движения на флоте в 1918 году

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook о победе украинских ВМС над большевиками в Крыму в 1918 году.

"29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте", — написал он.

Порошенко добавил, что действия украинской армии привели к "падению большевистского режима в Крыму".

В конце поста украинский президент добавил хэштег "Крым — это Украина".

Порошенко, как и многие другие украинские политики, продолжает утверждать, что Крым, четыре года назад ставший частью России по итогам референдума, до сих пор является украинской территорией. В марте 2014 года за воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова

Судя по всему, Порошенко имеет в виду Крымскую операцию 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской Народной Республики под командованием Петра Болбочана предприняла поход на Крым для того, чтобы свергнуть Советскую власть и установить контроль над полуостровом.

Под украинскими флагами Черноморский флот пробыл всего лишь сутки. После этого его частично захватили немцы, частично затопили.