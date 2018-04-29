Правящая партия Армении поможет избрать единого кандидата в премьеры

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване

Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции в Ереване

ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Фракция правящей Республиканской партии Армении (РПА) не будет препятствовать выборам премьера страны, если остальные три парламентские силы представят одного кандидата, заявил в воскресенье журналистам глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

"Если три политические силы Национального собрания (парламента — ред.) пойдут на выборы премьера с одним кандидатом, мы не будем создавать препятствий", — сказал Багдасарян.

Он добавил, что в воскресенье в беседе с лидером протестов Пашиняном призвал его прекратить блокирование дорог, чтобы организовать нормальный процесс выборов.

Багдасарян отметил, что все остальные вопросы будут обсуждаться на заседании фракции, которое, по всей видимости, пройдет 30 апреля.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — 9, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — 7.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.