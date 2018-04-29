Правящая партия даст избраться "кандидату от народа", считает Пашинян

ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Лидер протестов Никол Пашинян надеется, что правящая Республиканская партия Армении (РАП) не будет мешать избранию премьером "кандидата от народа".

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении (РПА).

"Есть настрой (в РПА — ред.) не препятствовать избранию кандидата от народа. Думаю, можно договориться", — сказал Пашинян в воскресенье журналистам.

Од добавил, что в понедельник планируются встречи с депутатами фракции Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — 9, бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — 7.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.