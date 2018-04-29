Президент Южной Кореи рассказал Путину о встрече с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подробно проинформировал президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе обмена мнениями обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Особо выделено зафиксированное в Пханмунчжомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путем его полной денуклеаризации.

Была высказана уверенность, что согласованные меры по развитию межкорейского сотрудничества будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности, уточняется в сообщении.