ВСУ доставили в Донбасс тяжелое вооружение и 4 вагона солдат, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (290)

ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Украинские военные доставили в Донбасс тяжелое вооружение, также туда направлены четыре вагона с военнослужащими, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"О том, что официальный Киев намерен решать конфликт в Донбассе исключительно силовым путем, свидетельствует продолжающееся наращивание вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения", — сказал он.

По словам Марочко, железнодорожный эшелон прибыл в подконтрольный украинским силовикам населенный пункт Рубежное. Среди техники — девять БМП и две реактивные системы залпового огня "Град".

Он уточнил, что в населенный пункт Беловодск также прибыли дополнительные силы — по данным Народной милиции, это рота из состава батальона "Полтава" украинской Национальной гвардии.