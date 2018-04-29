ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Украинские военные доставили в Донбасс тяжелое вооружение, также туда направлены четыре вагона с военнослужащими, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
По словам Марочко, железнодорожный эшелон прибыл в подконтрольный украинским силовикам населенный пункт Рубежное. Среди техники — девять БМП и две реактивные системы залпового огня "Град".
Он уточнил, что в населенный пункт Беловодск также прибыли дополнительные силы — по данным Народной милиции, это рота из состава батальона "Полтава" украинской Национальной гвардии.