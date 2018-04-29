В Сербии мужчина, забаррикадировавшийся с гранатой в доме, сдался властям

БЕЛГРАД, 29 апр — РИА Новости. Житель города Нови-Пазар на юго-западе Сербии, который в ночь на воскресенье забаррикадировался в своем доме и угрожал взорвать ручную гранату, сдался полиции после переговоров, передает агентство Танюг.

[Klix] Muškarac u Novom Pazaru prijeti da će se raznijeti bombom, policija pregovara s njim https://t.co/1kxlWzWnBO pic.twitter.com/UeObdfeYD4 — Ba mreža (@Bamrezacom) 29 апреля 2018 г.

По данным агентства, около 22.00 (23.00) в полицию Нови-Пазар поступило сообщение о семейном конфликте с рукоприкладством. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, 65-летний мужчина заперся с четырьмя членами семьи в частном доме и угрожал взорвать ручную гранату. Членам семьи удалось выбежать из дома, мужчина оставался в нем один.

Полиция оцепила район и в течение ночи пыталась вести переговоры. Начальник городской полиции Решад Джанкович вошел в дом и убеждал мужчину сдаться.

"Е.А., который забаррикадировался в своем доме и некоторое время держал членов семьи в качестве заложников, сдался властям", — передает агентство.

По данным СМИ, 15 дней назад мужчину задерживали, полицейские при обыске обнаружили у него большое количество оружия.