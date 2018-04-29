Протестующие перекрыли проезд к центральной площади Еревана

ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Демонстранты в Ереване перекрыли проезд к площади Республики, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, блокируя движение. Другие ездят на автомобилях по площади и сигналят. Из окон машин они вывесили национальные флаги.

Прилегающие к площади центральные улицы тоже перекрыты. На некоторых оппозиционеры заблокировали движение при помощи мусорных баков, которые принесли из близлежащих дворов. Пешеходные части улиц не заблокированы, все желающие могут свободно перемещаться по армянской столице.

Оппозиционеры находятся в приподнятом настроении, поют песни, слушают музыку и периодически скандируют лозунги против правящей партии.

Полиция следит за ситуацией, но не препятствует протестующим. Время от времени полицейские подходят и беседуют с участниками акции, но разблокировать улицы не просят. Обстановка в целом спокойная.

Многие участники акции выстроились в колонну и отправились маршем по центральным улицам Еревана. Шествие движется по проезжей части проспекта Тиграна Меца. Автомобилисты приветствуют демонстрантов гудками. Те в ответ гудят в дудки, хлопают.

От станции метро "Еритасардакан" ("Молодежная") выдвинулась колонна студентов. Впереди идут митингующие в белых халатах. Демонстранты скандируют лозунги против Республиканской партии. Они намерены пройти к госуниверситету, затем к медицинскому, аграрному и политехническому университетам, а завершится шествие на площади Франции, куда со своими сторонниками подойдет лидер оппозиции Никол Пашинян.

В 18:00 (17:00 мск) на площади Республики должен начаться митинг оппозиции.

После пары дней затишья в Ереване снова начинаются акции протеста. Их участники опять блокируют дороги. #Armenia #ArmeniaProtest pic.twitter.com/2Dg4k5c14Y — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 29 апреля 2018 г.

Протесты в Армении

Акции протеста проходят в Армении с 13 апреля. Оппозиция выступила против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации.

Несмотря на это, 17 апреля парламент все же избрал Саргсяна главой правительства, а оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.

Ранее вступили в силу изменения в Конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями наделяется премьер-министр.

Армянский парламент должен рассмотреть вопрос о новом премьере 1 мая. На этот пост претендует Пашинян, который остался единственным кандидатом, поскольку все фракции, кроме возглавляемой им "Елк", отказались выдвигать своих претендентов. Для избрания ему надо набрать 53 из 105 голосов парламентариев.