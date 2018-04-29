ЕРЕВАН, 29 апр — РИА Новости. Одна из старейших армянских партий "Рамкавар-Азатакан" (Либерально-демократическая партия) призвала парламент избрать премьером лидера протестов Никола Пашиняна.

Пашиняну следует дать полномочия по формированию временного правительства "для обеспечения бесперебойной работы государственных структур", говорится в заявлении.

Сам Пашинян, считают в партии, должен действовать строго в рамках конституции и законов, тесно сотрудничать с президентами Армении и Нагорно-Карабахской республики и Католикосом всех армян, запустить законодательный процесс роспуска парламента и предложить главе государства назначить внеочередные парламентские выборы.

Партия "Рамкавар-Азатакан" была создана в 1921 году на основе возникшего в 1885-м первого армянского национально-политического объединения "Арменакан". В парламенте нынешнего созыва не представлена.

Вопрос о премьере

Пашинян стал единственным претендентом на пост премьера после того, как все фракции армянского парламента, кроме возглавляемой им "Елк" ("Исход"), отказались выдвигать кандидатуры. Однако для избрания оппозиционеру нужно набрать 53 голоса из 105, то есть за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блока "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии.

Вопрос об избрании премьера парламент рассмотрит 1 мая. У Республиканской партии 58 мандатов, у блока "Царукян" — 31, у фракции "Елк" — девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" — семь.

Протесты в Армении

Акции протеста проходят в Армении с 13 апреля. Оппозиция выступила против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации.

Несмотря на это, 17 апреля парламент все же избрал Саргсяна главой правительства, а оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку.

Ранее вступили в силу изменения в Конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями наделяется премьер-министр.