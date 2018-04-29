КНДР пообещала закрыть испытательный ядерный полигон Пхунгери в мае

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти КНДР пообещали закрыть ядерный полигон в Пхунгери в мае. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на саммите с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, сообщил представитель Сеула Юн Ён Чхан.

"Если наши встречи с США будут частыми и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?" — процитировал Юн Ён Чхан заявление Ким Чен Ына.

По его словам, северокорейский лидер отметил, что, несмотря на то, что он всегда выступал против Вашингтона, он бы никогда не применил ядерное оружие против США.

Ким Чен Ын также призвал не допустить кровопролития в будущем и пообещал не использовать силу.

"Мы не повторим печальную историю Корейской войны", — подчеркнул он.

Ким Чен Ын также заявил, что "в любое время" готов к диалогу с японским руководством. Президент Мун Чжэ Ин, в свою очередь, согласился выступить "мостом между КНДР и Японией".

Исторический саммит

В пятницу, 27 апреля, впервые за 10 лет прошел саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. По итогам встречи Сеул и Пхеньян приняли совместную декларацию, в которой подтвердили намерение добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и стремиться к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Визит Ким Чен Ына в Южную Корею стал историческим событием, так как впервые северокорейский лидер перешел через военно-демаркационную линию.

После Корейской войны 1950-1953 годов, завершившейся подписанием соглашения о перемирии, на полуострове сохраняется формально состояние войны. Ранее президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, в ближайшее время встретится с Ким Чен Ыном, выразил уверенность в том, что "корейская война закончится".

