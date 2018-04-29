Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Новое, "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 17 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 12 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 100 мин калибров 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 354 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.