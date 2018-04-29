СМИ: ядерный полигон КНДР могут закрыть до встречи Ким Чен Ына с Трампом

ТОКИО, 29 апр — РИА Новости. Закрытие ядерного полигона Пхунгери в КНДР может пройти до саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи.

Ранее пресс-секретарь южнокорейского главы заявил, что Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита сообщил о намерении закрыть в мае ядерный полигон Пхунгери и обеспечить прозрачность процесса, пригласив для этого в КНДР международных специалистов в области безопасности и журналистов.

В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

В настоящее время ведется подготовка ко встрече президента США и лидера КНДР. Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели".