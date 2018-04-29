Астроном-любитель снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Астроном-любитель случайно снял странные объекты, пролетевшие на фоне поверхности Луны, видеозапись опубликована на YouTube-канале Don't Stop Motion.

Три непонятных объекта появляются в кадре на отметке 01:18 и быстро исчезают. Сам автор видео задался вопросом, что он мог снять, предположив, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. В то же время он признал, что его теорию невозможно подтвердить.

Некоторые пользователи в комментариях согласились с автором видео, другие предположили, что речь идет о метеоритах.