КНДР хочет единого стандарта времени с Южной Кореей, заявили в Сеуле

ТОКИО, 29 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении привести время в обеих странах к единому стандарту, заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

Сейчас северокорейское время отстает от времени в Южной Корее на 30 минут.

"Мне печально видеть, что в Доме Мира на стене висит двое часов — одни для сеульского времени, а другие — для Пхеньянского. И так как это мы, кто в прошлом изменил временные стандарты, мы вернемся к исходному времени. Можете объявить об этом", — процитировал Ким Чен Ына представитель администрации южнокорейского президента.