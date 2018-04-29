СМИ назвали возможные места встреча Трампа и Ким Чен Ына

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Монголии или Сингапуре, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации.

Ранее в субботу премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил, что его страна не получала официального запроса от Вашингтона или Пхеньяна стать местом встречи лидеров КНДР и США.

Как отмечает телеканал, Трамп ранее заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, что в итоге в качестве места для проведения встречи лидеров США и КНДР рассматриваются две страны.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил ранее, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели".