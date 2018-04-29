В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия

ТОКИО, 29 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном оружии не будет смысла в случае официального завершения войны с США. Об этом заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

"Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?" — процитировал Юн Ён Чхан заявление Ким Чен Ына.

Как сообщил представитель администрации президента Южной Кореи, лидер КНДР подчеркнул, что "несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США, Южную Корею или страны Тихоокеанского региона".

Ким Чен Ын, по словам южнокорейского чиновника, также пообещал закрыть в мае ядерный полигон в Пхунгери. "С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР", — процитировал Юн Ён Чхан слова лидера КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын, как рассказали в Сеуле, призвал не допустить повторения кровопролития в Корее в будущем и пообещал не использовать силу.

В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

После Корейской войны 1050-1953 годов, завершившейся подписанием соглашения о перемирии, на полуострове сохраняется формально состояние войны. Ранее президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, в ближайшее время встретится с Ким Чен Ыном, выразил уверенность в том, что "корейская война закончится".