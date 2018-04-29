В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон в мае

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгери в мае этого года, заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

"КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР", — процитировал Юн Ён Чхан слова лидера КНДР.

В пятницу состоялся саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.