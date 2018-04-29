США и Южная Корея будут сотрудничать в конкретных шагах по денуклеаризации

ТОКИО, 29 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора подтвердили намерение сотрудничать для реализации успешного проведения саммита между американским и северокорейским лидерами с целью выработки конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова.

В беседе, которая, по данным администрации южнокорейского президента, длилась 1 час 15 минут, Дональд Трамп поздравил Мун Чжэ Ина с успешным проведением межкорейского саммита и подчеркнул, что "тот факт, что Пханмунджомская декларация подтверждает цель создания Корейского полуострова, свободного от ядерного вооружения, путем полной денуклеаризации, стал хорошей новостью не только для КНДР и Южной Кореи, но и для всего мира в целом".

"В этой связи оба лидера подтвердили намерение тесного взаимодействия между США и Южной Кореей с целью достижения договоренности в ходе саммита США-КНДР по конкретным мерам по денуклеаризации", — отмечается в сообщении администрации президента Южной Кореи.

Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин пришли к общему мнению, что "было бы желательно провести саммит между лидерами США и КНДР как можно скорее", а также обсудили "достоинства и недостатки каждого из возможных мест" проведения встречи лидеров США и КНДР.

"Господин Трамп заявил, что ожидает встречи с лидером КНДР и надеется на хорошие результаты американо-северокорейского саммита", — говорится в заявлении администрации президента Южной Кореи.

В пятницу, 27 апреля, состоялся саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.