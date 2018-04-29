Британские СМИ обвинили "российских ботов" в помощи Корбину на выборах

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Британская газета Sunday Times со ссылкой на итоги совместного расследования с университетом Суонси утверждает, что "российские боты" пытались повлиять на досрочные парламентские выборы 8 июня прошлого года в социальной сети Twitter, оказывая поддержку лидеру лейбористов Джереми Корбину.

Как заявляет издание, в ходе расследования якобы выяснилось, что 6,5 тысяч российских аккаунтов в Twitter выступали в поддержку Корбина за недели перед выборами. Газета утверждает, что многие "российские боты", созданные для передачи политических сообщений, действовали под женскими английскими именами. Исследователи проанализировали 20 тысяч твитов в российских аккаунтах.

Газета отмечает, что "расследование обнаружило подавляющую поддержку Корбина и лейбористов со стороны российских аккаунтов в социальных сетях с девятью из десяти сообщений о партии в ее пользу". "Наоборот, девять из десяти твитов о консерваторах были враждебными", — пишет газета.

Как передает издание, британские научные сотрудники заявляют, что обнаруженные газетой фейковые аккаунты лишь вершина айсберга, и призывают Twitter провести более полное расследование.

В ответ на это исследование представители Лейбористской партии в свою очередь предположили, что российское правительство якобы могло поддерживать партию консерваторов. Партия добавила, что не знает "ни о каких автоматизированных ботах, не платила за них и не знает о сторонниках партии, которые бы это делали".

Ранее США обвинили РФ во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Независимые расследования по этому вопросу идут в конгрессе США, аналогичное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

В Великобритании также звучали опасения по поводу кибератак со стороны РФ. Газета Sunday Times сообщила, что британские спецслужбы готовы совершить кибертаку на российские компьютерные сети в ответ на возможные действия в киберпространстве, направленные против целей в Великобритании. Посольство РФ заявило, что обвинения в адрес России в кибератаках являются примером "опрометчивой, провокационной и необоснованной политики" Лондона по отношению к Москве.