Ким Чен Ын готов представить программу по денуклеаризации, заявил Помпео

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу ABC, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова.

"У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны", — приводит телеканал слова Помпео.

Госсекретарь заявил, что целью администрации США является "полная, достоверная, необратимая денуклеаризация". "Он согласился, что готов… представить план, который поможет нам достичь этой цели. Только время покажет, сможем ли мы это сделать", — отметил он.

В ходе интервью Помпео также подчеркнул, что Ким Чен Ын был "очень хорошо подготовлен". "Надеюсь, я соответствовал", — добавил Помпео.

Ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером. Помпео заявил, что Ким Чен Ын серьезно настроен на переговоры.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.