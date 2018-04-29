Умер основатель фестиваля Burning Man

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Основатель американского фестиваля музыки и искусства Burning Man ("Горящий человек") Ларри Харви скончался в Сан-Франциско в возрасте 70 лет, сообщается на сайте мероприятия.

"Наш основатель, друг и инициатор Ларри Харви, скончался. Ларри пережил обширный инсульт у себя дома утром 4 апреля… Хотя мы все надеялись на то, что он поправится, он умер мирно этим утром в Сан-Франциско рядом с членами семьи ", — говорится в заявлении генерального директора фестиваля Мэриэна Гуделла.

Гуделл отметил, что для всех тех, кто знал Харви, он был "ландшафтным дизайнером, философом, пророком, остроумным человеком, писателем, вдохновением, инициатором, ментором". "Ларри любил создавать "сцены", которые заставляли людей смотреть на мир по-новому. Только в этом он был невероятно успешен", — пишет Гуделл.

Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок, начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября. Завершается мероприятие сожжением огромной статуи человека.