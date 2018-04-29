Трамп заявил, что США "не играют в игры" с КНДР

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. США "не играют в игры" с КНДР, заявил американский президент Дональд Трамп, добавив, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели.
По его словам, в настоящее время в Северной Корее "происходит много хороших вещей". "Мы не играем в игры", — сказал президент США, выступая на митинге в Мичигане.
Трамп отметил, что еще три-четыре месяца назад его критики говорили, что действия США по отношению к Северной Кореи могут привести к ядерной войне. "Нет, с помощью силы мы избежим ее", — добавил он.
Американский лидер также заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели".
По итогам саммита принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
После межкорейского саммита планируется встреча Ким Чен Ына с Трампом. Ранее президент США заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.