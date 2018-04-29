СМИ: экс-глава Перу хочет попросить политубежище после выхода из тюрьмы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший президент Перу Ольянта Умала может попросить политическое убежище в Венесуэле, Боливии или на Кубе, как только выйдет из тюрьмы, сообщает агентство EFE со ссылкой на бывшего вице-президента Омара Чеаде.

По словам Чеаде, Умала будет искать убежище, ссылаясь на политическое преследование в Перу, "потому что укрытие от правосудия заключается не только в том, чтобы физически покинуть страну, но и в том, чтобы войти в дружественное посольство".

Ранее президент Перу Мартин Вискарра заявил, что уважает решение конституционного суда освободить из тюрьмы экс-президента Умалу и его супругу Надин Эредию.

В июле 2017 года Умала и его жена были взяты под стражу и помещены в разные тюрьмы. По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию денег.

Супружеская пара Умала и Эредия провели в тюрьме порядка 18 месяцев, однако решение суда об их освобождении не означает прекращения следствия по их делу.