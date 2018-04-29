РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Трамп отказал Макрону и Меркель. США и ЕС в ожидании торговой войны

08:0029.04.2018
(обновлено: 08:14 29.04.2018)
370503
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Берлин разочарован результатами визита Ангелы Меркель в Вашингтон. Риск торговой войны между США и ЕС сохраняется. Дональд Трамп по-прежнему намерен отменить торговые льготы для стали и алюминия из Евросоюза. Европейцы готовят контрмеры, характер которых пока не раскрывается.

Трамп выполняет обещания

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вопрос распространения новых пошлин США на ЕС решает Трамп, заявила Меркель
На второй год пребывания на посту президента Дональд Трамп пытается выполнить главное предвыборное обещание: реализовать агрессивную протекционистскую политику. В марте Белый дом предупредил Евросоюз о возможном введении пошлин на автомобили, если европейцы не изменят правила доступа американских товаров на свой рынок. В апреле речь пошла о стали и алюминии. Первого мая истекает срок действия соглашения о торговых льготах для европейского алюминия. В Вашингтоне решили этим воспользоваться.

© AP Photo / Evan VucciАнгела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге
© AP Photo / Evan Vucci
Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге

"Это ключевая позиция Трампа. Американские избиратели голосовали за него не потому, что он обещал ту или иную внешнюю политику. Их интересовало другое: занятость. Трампа поддержали штаты с высоким уровнем безработицы. Такие, где из-за дороговизны рабочей силы в США крупный бизнес не хочет создавать рабочие места. Нынешний президент обещал защитить местных производителей от иностранной конкуренции. И он держит слово", — объясняет РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В последнюю неделю апреля лидеры Евросоюза, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель посетили Вашингтон, чтобы договориться о компромиссе. Однако американский лидер отказал как Франции, так и Германии в каких бы то ни было уступках. Хотя официально об этом еще не сообщалось, все указывает на то, что с 1 мая торговые льготы будут отменены.

Чем ответит ЕС?

Флаг над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В Германии выступили за обсуждение США и ЕС новых антироссийских санкций
Европейцам не хватает единства. Германия, рискующая пострадать больше всех, занимает и самую уклончивую позицию. На переговорах в Вашингтоне Ангела Меркель согласилась на двустороннее обсуждение принципов торговых отношений вместо коллективного общеевропейского давления на Вашингтон. В Берлине согласны пойти на уступки в надежде сохранить главные льготы. Франция настроена более категорично. Министр экономики страны Брюно Лё Мэр заявил, что не видит, во имя чего европейские страны должны уступать Трампу, и призывает разговаривать с ним жестко. 

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018

"Либо льготы для наших товаров сохранятся, и это покажет, что нашего президента Эммануэля Макрона в Вашингтоне услышали. Либо Трамп поднимет тарифы и тем самым накажет нашу экономику, наши заводы, наших рабочих, само наше экономическое развитие, и в этом случае — говорю, чтобы всем было ясно: Европа отреагирует", — предостерег Лё Мэр.

В разговоре с РИА Новости Дмитрий Абзалов объяснил, какого рода ответные меры может принять Евросоюз. "Вариантов довольно много. Подвергнуться ограничениям могут поставки газа и сланцевых продуктов из США. Под угрозой и IT-гиганты. По крайней мере, такие прецеденты были. В Европейском союзе с трудностями сталкивались Microsoft, Apple и даже Google. Их обвиняли в монополизме и принимали соответствующие меры", — отмечает эксперт.

В ЕС также обсуждают точечные контрмеры против США, которые затронули бы штаты, поддержавшие Трампа. В этом случае немедленный эффект протекционистской политики Вашингтона может оказаться отрицательным. Избиратели действующего президента не получат дополнительных рабочих мест — наоборот, потеряют те, что имелись.

США против Китая

Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Китай заверил, что санкции США не скажутся на сотрудничестве с Россией
Торговые войны между Европейским союзом и США пока не начались, но конфликт с Пекином уже набирает ход. По мнению члена президиума Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, "война" — это все же слишком сильно сказано, однако деструктивная тенденция очевидна. "Противоречия продолжают накапливаться и уже превращаются в конкретные меры. Нельзя исключить, что нынешний обмен ограничениями действительно приведет к полноценной торговой войне, несмотря на сдержанность, которую время от времени демонстрируют стороны", — говорит эксперт. Он считает, что на обострение Трампа толкает экономическая статистика, свидетельствующая о серьезных проблемах во внешней торговле США. "В прошлом году дефицит достиг максимума — четверти триллиона долларов. Вспомните, какие Трамп давал предвыборные обещания, — не реагировать на это он не может", — подчеркивает Кортунов.

© AP Photo / Andy WongПрезидент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
© AP Photo / Andy Wong
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

Однако если политика Вашингтона окажется непродуманной, это ударит по самим США. "Европейский союз может переориентироваться в торговле на Дальний Восток", — предупреждает эксперт.

Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Жанна Фро
Вот интересно, у США пупок не развяжется? Особенно против Китая
09:29
29.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена