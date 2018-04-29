Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Берлин разочарован результатами визита Ангелы Меркель в Вашингтон. Риск торговой войны между США и ЕС сохраняется. Дональд Трамп по-прежнему намерен отменить торговые льготы для стали и алюминия из Евросоюза. Европейцы готовят контрмеры, характер которых пока не раскрывается.

Трамп выполняет обещания

© AP Photo / Evan Vucci Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге © AP Photo / Evan Vucci Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге

На второй год пребывания на посту президента Дональд Трамп пытается выполнить главное предвыборное обещание: реализовать агрессивную протекционистскую политику. В марте Белый дом предупредил Евросоюз о возможном введении пошлин на автомобили, если европейцы не изменят правила доступа американских товаров на свой рынок. В апреле речь пошла о стали и алюминии. Первого мая истекает срок действия соглашения о торговых льготах для европейского алюминия. В Вашингтоне решили этим воспользоваться.

"Это ключевая позиция Трампа. Американские избиратели голосовали за него не потому, что он обещал ту или иную внешнюю политику. Их интересовало другое: занятость. Трампа поддержали штаты с высоким уровнем безработицы. Такие, где из-за дороговизны рабочей силы в США крупный бизнес не хочет создавать рабочие места. Нынешний президент обещал защитить местных производителей от иностранной конкуренции. И он держит слово", — объясняет РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В последнюю неделю апреля лидеры Евросоюза, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель посетили Вашингтон, чтобы договориться о компромиссе. Однако американский лидер отказал как Франции, так и Германии в каких бы то ни было уступках. Хотя официально об этом еще не сообщалось, все указывает на то, что с 1 мая торговые льготы будут отменены.

Чем ответит ЕС?

© REUTERS / Kevin Lamarque Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 © REUTERS / Kevin Lamarque Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018

Европейцам не хватает единства. Германия, рискующая пострадать больше всех, занимает и самую уклончивую позицию. На переговорах в Вашингтоне Ангела Меркель согласилась на двустороннее обсуждение принципов торговых отношений вместо коллективного общеевропейского давления на Вашингтон. В Берлине согласны пойти на уступки в надежде сохранить главные льготы. Франция настроена более категорично. Министр экономики страны Брюно Лё Мэр заявил, что не видит, во имя чего европейские страны должны уступать Трампу, и призывает разговаривать с ним жестко.

"Либо льготы для наших товаров сохранятся, и это покажет, что нашего президента Эммануэля Макрона в Вашингтоне услышали. Либо Трамп поднимет тарифы и тем самым накажет нашу экономику, наши заводы, наших рабочих, само наше экономическое развитие, и в этом случае — говорю, чтобы всем было ясно: Европа отреагирует", — предостерег Лё Мэр.

В разговоре с РИА Новости Дмитрий Абзалов объяснил, какого рода ответные меры может принять Евросоюз. "Вариантов довольно много. Подвергнуться ограничениям могут поставки газа и сланцевых продуктов из США. Под угрозой и IT-гиганты. По крайней мере, такие прецеденты были. В Европейском союзе с трудностями сталкивались Microsoft, Apple и даже Google. Их обвиняли в монополизме и принимали соответствующие меры", — отмечает эксперт.

В ЕС также обсуждают точечные контрмеры против США, которые затронули бы штаты, поддержавшие Трампа. В этом случае немедленный эффект протекционистской политики Вашингтона может оказаться отрицательным. Избиратели действующего президента не получат дополнительных рабочих мест — наоборот, потеряют те, что имелись.

США против Китая

© AP Photo / Andy Wong Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года © AP Photo / Andy Wong Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

Торговые войны между Европейским союзом и США пока не начались, но конфликт с Пекином уже набирает ход. По мнению члена президиума Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, "война" — это все же слишком сильно сказано, однако деструктивная тенденция очевидна. "Противоречия продолжают накапливаться и уже превращаются в конкретные меры. Нельзя исключить, что нынешний обмен ограничениями действительно приведет к полноценной торговой войне, несмотря на сдержанность, которую время от времени демонстрируют стороны", — говорит эксперт. Он считает, что на обострение Трампа толкает экономическая статистика, свидетельствующая о серьезных проблемах во внешней торговле США. "В прошлом году дефицит достиг максимума — четверти триллиона долларов. Вспомните, какие Трамп давал предвыборные обещания, — не реагировать на это он не может", — подчеркивает Кортунов.

Однако если политика Вашингтона окажется непродуманной, это ударит по самим США. "Европейский союз может переориентироваться в торговле на Дальний Восток", — предупреждает эксперт.