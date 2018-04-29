МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Берлин разочарован результатами визита Ангелы Меркель в Вашингтон. Риск торговой войны между США и ЕС сохраняется. Дональд Трамп по-прежнему намерен отменить торговые льготы для стали и алюминия из Евросоюза. Европейцы готовят контрмеры, характер которых пока не раскрывается.
Трамп выполняет обещания
"Это ключевая позиция Трампа. Американские избиратели голосовали за него не потому, что он обещал ту или иную внешнюю политику. Их интересовало другое: занятость. Трампа поддержали штаты с высоким уровнем безработицы. Такие, где из-за дороговизны рабочей силы в США крупный бизнес не хочет создавать рабочие места. Нынешний президент обещал защитить местных производителей от иностранной конкуренции. И он держит слово", — объясняет РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
В последнюю неделю апреля лидеры Евросоюза, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель посетили Вашингтон, чтобы договориться о компромиссе. Однако американский лидер отказал как Франции, так и Германии в каких бы то ни было уступках. Хотя официально об этом еще не сообщалось, все указывает на то, что с 1 мая торговые льготы будут отменены.
Чем ответит ЕС?
"Либо льготы для наших товаров сохранятся, и это покажет, что нашего президента Эммануэля Макрона в Вашингтоне услышали. Либо Трамп поднимет тарифы и тем самым накажет нашу экономику, наши заводы, наших рабочих, само наше экономическое развитие, и в этом случае — говорю, чтобы всем было ясно: Европа отреагирует", — предостерег Лё Мэр.
В разговоре с РИА Новости Дмитрий Абзалов объяснил, какого рода ответные меры может принять Евросоюз. "Вариантов довольно много. Подвергнуться ограничениям могут поставки газа и сланцевых продуктов из США. Под угрозой и IT-гиганты. По крайней мере, такие прецеденты были. В Европейском союзе с трудностями сталкивались Microsoft, Apple и даже Google. Их обвиняли в монополизме и принимали соответствующие меры", — отмечает эксперт.
В ЕС также обсуждают точечные контрмеры против США, которые затронули бы штаты, поддержавшие Трампа. В этом случае немедленный эффект протекционистской политики Вашингтона может оказаться отрицательным. Избиратели действующего президента не получат дополнительных рабочих мест — наоборот, потеряют те, что имелись.
США против Китая
Однако если политика Вашингтона окажется непродуманной, это ударит по самим США. "Европейский союз может переориентироваться в торговле на Дальний Восток", — предупреждает эксперт.