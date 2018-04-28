ЛНР: на подконтрольной Киеву территории может взорваться склад с аммиаком

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Повреждение линии электропередач угрожает привести к взрыву на аммиакохранилище одного из крупнейших на Украине производителей минеральных удобрений, предупреждает министерство природных ресурсов и экологической безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Из-за повреждений кабельных линий электропередачи было обесточено аммиакохранилище ЧАО "Азот" (под контролем официального Киева. — Прим. ред.) и прекращен процесс его охлаждения, что может привести к взрыву на территории Азота", — рассказали журналистам в ведомстве.

Представитель министерства сообщил, что на складах хранится 15 тысяч тонн в год сжиженного аммиака, а также азотная и серная кислота, едкий натр, хлор и минеральные удобрения. В связи со сложившейся ситуацией прошло экстренное заседание совместной инспекции по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

Крупный взрыв или пожар на предприятии приведет к непредсказуемым последствиям: не исключена разгерметизация хранилища аммиака и распространение ядовитого облака на десятки километров, считают в министерстве.

"Зона возможного химического заражения при аварийной ситуации на предприятии за четыре часа достигнет 20 километров, за восемь часов — 35 километров. Вероятное количество людей, попадающих в зону заражения, за четыре часа составит 287 тысяч человек, за восемь часов – 296 тысяч человек", — сообщили в ведомстве.

В ЛНР заявили, что украинские СМИ замалчивают возникшую угрозу, а на государственном уровне никто не предпринимает необходимых мер по предотвращению рисков.