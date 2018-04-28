МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Супруга президента Франции Бриджит Макрон в интервью Le Monde рассказала о своих впечатлениях от общения с женой американского лидера Меланьей Трамп.

По словам Бриджит Макрон, в жизни первой леди США много ограничений из-за мер безопасности. Меланья Трамп все время находится в окружении охраны и не всегда может делать то, что ей хочется, заметила супруга французского президента.

"Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. У нее гораздо больше ограничений, чем у меня", — заявила первая леди Франции.

Она также отметила, что супруга Дональда Трампа вынуждена скрывать свои эмоции на публике, так как к ней всегда приковано внимание прессы, а ее действия могут неправильно интерпретироваться. При этом, по словам жены французского президента, на самом деле Меланья Трамп добрая и открытая.

"У нас похожее чувство юмора. Мы обе много смеемся", — рассказала супруга Бриджит Макрон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой посетил США с государственным визитом. Поездка была приурочена к 250-летию французско-американских отношений.