Билл Гейтс вложит 12 миллионов долларов в разработку вакцины от гриппа

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Основатель IT-компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс пожертвует 12 миллионов долларов на разработку универсальной вакцины от гриппа, пишет издание The Hill.

Сообщается, что миллиардер объявил о создании исследовательского фонда в ходе выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса.

"Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект Grand Challenge (Великий Вызов) в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель — побудить смелое мышление лучших ученых мира во всех дисциплинах, включая новые области", — заявил Гейтс.