СМИ сообщили о гибели журналиста при взрыве гранаты в Киеве

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Журналист Виталий Кукса, работавший в Донбассе, погиб при взрыве гранаты в автомобиле в Киеве, сообщил в субботу сайт ТСН.

Инцидент произошел в в Дарницком районе украинской столицы. Полиция рассматривает две версии взрыва. Первая — покушение на убийство двух лиц, вторая — неосторожное обращение со взрывными устройствами. Возбуждено уголовное дело.

"Известно, что Виталий был мобилизирован и служил в Донбассе связистом, много писал на военные темы. Материалы публиковал в украинских изданиях. Служил начальником управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи", — говорится в сообщении сайта.

Издание также сообщило, что в машине с журналистом находился 24-летний Андрей Сероштан, который был за рулем автомобиля. По предварительной информации, граната взорвалась в руках Куксы.

За последние несколько лет на Украине произошло несколько резонансных убийств представителей СМИ. Так, в июле 2016-го при взрыве автомобиля в центре украинской столицы погиб журналист Павел Шеремет. Расследование покушения продолжается. В апреле в СБУ заявили, что следствию мешают "обстоятельства".

В апреле 2016-го во дворе своего дома был застрелен шеф-редактор оппозиционного издания "Сегодня" Олесь Бузина. Виновные до сих пор не наказаны, дело об убийстве находится на рассмотрении в суде.