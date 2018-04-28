Из Шведской академии уходит еще одна писательница

СТОКГОЛЬМ, 28 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Писательница и драматург, член Шведской академии с 2016 года Сара Стридсберг сообщила об уходе из учреждения на фоне связанного с домогательствами кризиса, информирует Шведская академия.
"Шведская академия хотела бы проинформировать, что 27 апреля Сара Стридсберг сообщила о желании оставить свой пост члена (академии)", — говорится в сообщении для прессы, опубликованном академией в субботу.
Как подсчитала шведская газета Dagens Nyheter, на сегодняшний день об официальном выходе из академии заявили четыре писателя – Сара Стридсберг, Лотта Лотас, Черстин Экман и Клас Эстергрен.
Заявление Стридсберг появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #metoo. По данным шведских СМИ, только за последний месяц шесть академиков приостановили свою работу в академии или заявили о полном выходе из нее. После начала кризиса в академии только десять членов из 18 активно продолжают работу.
В минувшую пятницу Шведская академия заявила, что делает все необходимое для того, чтобы выйти из сложившегося кризиса. На этой неделе шведские СМИ сообщили, что из-за кризиса академия может отложить присуждение Нобелевской премии по литературе этого года на следующий. Официальных комментариев по вопросу или каких-либо решений в связи с этим пока не было.