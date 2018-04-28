МИД Италии соболезнует в связи со смертью тяжелобольного малыша в Британии

Портреты и свечи во время акции в поддержку Элфи Эванса возле посольства Великобритании в Варшаве, Польша. 26 апреля 2018

Портреты и свечи во время акции в поддержку Элфи Эванса возле посольства Великобритании в Варшаве, Польша. 26 апреля 2018

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Папа Франциск и глава итальянского МИД Анджелино Альфано выразили соболезнования в связи с кончиной тяжелобольного мальчика из Великобритании Элфи Эванса, родителям которого британский суд отказал в шансе спасти ребенка в Италии.

Малыш скончался в субботу утром в больнице Ливерпуля.

"Глубоко тронут смертью маленького Элфи. Сегодня я особенно молюсь за его родителей, пока Господь принимает его в свои любящие объятия", — написал понтифик в своем микроблоге в Twitter.

"Министр Альфано: "Прощай, маленький Элфи. Мы тебя любили", — говорится в официальном микроблоге МИД Италии в Twitter.

Ранее несколько судебных инстанций, включая Апелляционный суд Великобритании, постановили, что Элфи Эванса нельзя переместить в больницу Италии, чтобы продолжить лечение. Мальчик 23 месяцев от роду, которому было диагностировано дегенеративное заболевание мозга, более года находился в коме и был подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких. Британские врачи считали, что спасти его невозможно.

Схожий случай имел место в Великобритании в 2017 году, когда суд по заявлению администрации больницы постановил отключить от систем жизнеобеспечения мальчика Чарли Гарда, страдавшего синдромом митохондриального истощения ДНК. Тогда не помогло заступничество папы Франциска и президента США Дональда Трампа. По решению Лондонского суда Чарли все-таки отключили от систем жизнеобеспечения, и он скончался.