Политолог оценил запрет на въезд в Россию политикам из Литвы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Запрет на въезд в Россию "враждебно настроенным" политикам из Литвы вполне оправдан, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Мера действительно вынужденная, потому что страны Балтии уже давно замечены в подобного рода инициативах запретительного свойства, когда вдруг неожиданно на границе узнаешь, что ты не только не въездной, но и "шенген" у тебя отбирают", — цитирует политолога RT.

Мухин отметил, что прибалтийские государства в этом отношении "начали злоупотреблять своим положением членов Европейского союза", а Россия не может позволить себе оставлять такие недружественные шаги без ответа.

В субботу департамент информации и печати МИД объявил, что Россия ввела запрет на посещение страны для литовских политиков, депутатов и политологов, занимающих откровенно антироссийскую позицию. Эти действия стали ответом на принятый Вильнюсом закон, аналогичный американскому "акту Магнитского".