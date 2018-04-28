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В мире

"Дашнакцутюн" может поддержать Пашиняна на выборах премьера Армении

20:4628.04.2018
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкЛидер протестного движения Никол Пашинян перед началом пресс-конференции в ЕреванеЛидер протестного движения Никол Пашинян перед началом пресс-конференции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Представитель верховного органа бывшей партии правящей коалиции – Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян заявил, что партия возможно поддержит кандидатуру лидера протестов Никола Пашиняна на выборах на пост премьера страны.

Лидер протестного движения Никол Пашинян. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Накануне "Дашнакцутюн" выступила с заявлением, в котором отмечается, что перед заседанием Национального собрания, на котором будет обсужден вопрос об избрании премьер-министра, всем парламентским фракциям необходим сформировать единую политическую повестку, договориться о едином кандидате, пользующемся доверием народа, который должен на принципах консенсуса представить соответствующий состав правительства и программу действий. Официального решения по голосованию партия пока не приняла.

"Мы, по всей вероятности, поддержим кандидатуру Пашиняна", — заявил Амбарцумян изданию yerkirmedia.am, комментируя заявление партии о необходимости выдвижения фракциями парламента единого кандидата на пост главы камбина.

По его словам, в этом вопросе нужен консенсус не только вокруг кандидата в премьеры, но и в предстоящих действиях. "Необходимо приемлемое для всех понимание того, с какой повесткой приходит премьер, с какой "дорожной картой" и командой для решения существующих проблем", — сказал Амбарцумян.

Митинг лидера протестов Никола Пашиняна в армянском Гюмри. Архивное фото
© REUTERS / Gleb Garanich
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Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. Для избрания главы правительства требуется 53 голоса из 105. У РПА Национальном собрании 58 мандатов, блока "Царукян" — 31, возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) — 9, бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" —7.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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виктор давыдов
Безумцы,остановитесь! Без России-Армения-0. Как бы я не хотел своих армянских друзей иметь в своих врагах!
21:15
28.04.2018
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mirko.bellotti
Вместо того, чтобы ему колокольчики подрезать, начали перемётываться на его сторону. Такими скачками надеются до западной кормушки добраться? Этим всё сказано и с этими всё ясно.
20:56
28.04.2018
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