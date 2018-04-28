В ОП потребовали освободить задержанного в Латвии правозащитника Гапоненко

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Совет Общественной палаты РФ назвал арест в Латвии правозащитника Александра Гапоненко, возглавляющего "Штаб защиты русских школ" и "Конгресс неграждан", "грубой акцией устрашения русскоязычных жителей" и потребовал его немедленного освобождения.

В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. Гапоненко был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Москва призвала Ригу освободить правозащитника.

"Подобные действия латвийских властей нарушают базовые принципы Европейского союза, положения универсальных и европейских международно-правовых документов по правам человека и правам национальных меньшинств, демонстрируя глубокую пропасть между заявлениями о верности демократическим ценностям и методами реальной политики. Рассматриваем это как очередную попытку ликвидации свободы слова, мнений и распространения информации, что неприемлемо в любом демократическом обществе", — говорится в заявлении совета Общественной палаты РФ.

Авторы заявления, опубликованного на официальном сайте ОП РФ, отмечают, что при задержании полиция безопасности Латвии применила к правозащитнику "вызывающе грубые силовые методы".

"Кроме того, арест Александра Гапоненко — это грубая акция устрашения русскоязычных жителей Латвии, в частности тех, кто выступает в защиту русскоязычного образования в стране мирными законными способами", — отмечается в заявлении.

"Вызывает недоумение, что такие авторитетные международные структуры, как Совет по правам человека и Верховный комиссар ООН по правам человека, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Комиссар Совета Европы по правам человека, до сих пор должным образом не отреагировали на это грубейшее нарушение прав человека и гражданских свобод. Требуем незамедлительного освобождения Александра Гапоненко", — подчеркивают в Совете ОП РФ.